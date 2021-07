“L’immigration est aujourd’hui, sans doute, le sujet le plus controversé dans les pays occidentaux. Nos sociétés (relativement) ouvertes et libérales sont menacées par des personnes qui rendent responsables les étrangers en général, et les immigrés en particulier, pour tout ce qui selon eux ne va pas dans nos vies et sociétés” écrit Philippe Legrain dans Them and us. Alors que le rejet de l’immigration a été le moteur du populisme comme du vote pour le Brexit, cet essayiste britannique, ancien journaliste à The Economist et conseiller de José Manuel Barroso à la Commission européenne, livre un plaidoyer assumé.

