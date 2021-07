Secondo l’economista britannico, nonché fondatore di Open Political Economy Network (OPEN), Philippe Legrain, l’apertura verso gli immigrati, oltre che ad essere moralmente giusta, è anche economicamente e culturalmente arricchente. Per Legrain la libertà di movimento, all’interno di un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, è uno dei principali diritti da difendere e promuovere, perché solo attraverso questo principio fondamentale l’individuo ha la reale possibilità di definirsi nel corso della sua vita, non solamente attraverso gli standard culturali del suo luogo di nascita, ma anche per le sue reali capacità e doti personali. Nell’ottica di un mondo sempre più aperto e multiculturale, secondo Legrain, l’immigrazione permette inoltre un arricchimento sociale e culturale per tutti i cittadini di un Paese: l’arrivo di persone da altri Stati, infatti, comporta la diffusione di una più ampia dieta gastronomica, induce ad una maggiore creatività nell’arte e nella musica e consente un allargamento delle relazioni sociali che stimola l’innovazione e la conoscenza del mondo. L’immigrazione, insomma, non comporta la sostituzione della cultura nativa con quella degli “stranieri”, bensì l’integrazione e l’arricchimento di entrambe.

